Автолюбители готовы ремонтировать машину с использованием б/у запчастей

Из тех, у кого возникли проблемы с запчастями, лишь 21% дожидался оригинальных изделий от автопроизводителя.

Треть ремонтировавших в этом году автомобиль россиян столкнулись с дефицитом запчастей - таковы результаты опроса, проведенного сотрудниками «Открытие Авто» и «Росгосстраха» Чаще всего об этом сообщали жители Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, реже других - Приволжского федерального округа.

Выяснилось, что 40% опрошенных готово в будущем ремонтировать личный автомобиль с использованием б/у запчастей. Отрицательное отношение к этой идее высказали 36%: по мнению большей части из них, такой ремонт небезопасен.

ТОП ответов на вопрос, как дефицит запчастей сказывается на автомобильном рынке, выглядит так: большинство отмечает в качестве основного следствия повышение цены комплектующих и расходов на обслуживание автомобиля - 85% автомобилистов отметили рост цен на запчасти с начала года. Далее идут рост числа контрафактных деталей, увеличение времени ремонта и ухудшение качества запчастей.

- С самого начала санкционного дефицита потребность в пригодных деталях из вторых рук постоянно росла, - отметила руководитель блока автобизнеса банка «Открытие» Марина Дембицкая. - Однако для создания индустрии требуется большая подготовительная работа, от производственных мощностей до законодательной базы. Система должна быть регулируемой и прозрачной, с отдельным вниманием на безопасность. Главные принципы в ее основе — гарантия и жестко регламентированный процесс восстановления. Только с такими ориентирами отрасль сможет работать корректно.