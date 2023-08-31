В Липецке инженера управляющей компании оштрафовали на 50 тысяч за дырявую крышу Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жители Липецка пожаловались в прокуратуру на управляющую компанию, которая не следит за домом по улице Кузьминской. Оказалось, что через дырявую крышу вода заливает лестничные площадки трех подъездов. Текут трубы с холодной водой, частично отсутствует тепловая изоляция систем теплоснабжения в подвале и тд.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, представители управляющей компании также не рассказали жильцам о существовании мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. В связи с нарушениями на инженера УК завели дело об административном правонарушении по ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Напомним, что прокуратура помогла ребенку-инвалиду из Липецка получить медоборудование стоимостью в полмиллиона рублей. Подробности здесь.