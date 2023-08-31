В пяти районах Липецка снесут шесть аварийных домов до конца 2023 года

В Липецке начали сносить дом на 40 лет Октября Фото: архив "КП"

В Липецке до конца 2023 года снесут шесть аварийных домов. На Соколе специалисты уже приступили к работам. 23 августа контракт заключили с местной компанией «Демонтажспецстрой».

Подрядчик разрушает здание №11 по улице 40 лет Октября. Жильцы переехали из трехэтажки в конце прошлого года. Фирма должна полностью освободить территорию до 15 сентября.

Под снос попали еще пять старых домов, сообщили в пресс-службе мэрии. От построек избавятся на Новолипецке, Соколе, Опытной станции, Северном Руднике и в Карьере.

Так, территорию расчистят на улицах Северный Рудник, 18; Франко, 2; Прокатная, 28; Луначарского, 5 и Трубная, 56. Однако в профильном департаменте отметили, что список адресов пока не точный.

В 2022 году в областном центре также снесли шесть ветхих многоэтажек. Площадки расчистили на Ильича, 5 и 7, проспекте Мира, 32, Космодемьянской, 210, Пестеля, 34, Северном Руднике, 12.