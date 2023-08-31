В Липецкой области дизельное топливо подорожало на 2,1% за неделю Фото: Юлия КЛЮЕВА

За неделю в Липецкой области вновь подорожало топливо. В среднем цены на бензин поднялись на 0,5%, а на дизель – на 2,1%.

Согласно данным Липецкстата, литр бензина марки АИ-92 стоил 21 августа 50,46 рублей. По состоянию на 28 августа – 50,68 рублей. Стоимость бензина АИ-95 увеличилась на 30 копеек – с 54,97 до 55,27 рублей. На 0,7% подорожало топливо марки АИ-98. Было 66,57, а стало 67,06 рублей.

Больше остальных в цене поднялся дизель – сразу на 1 рубль 24 копейки. Неделю назад литр в среднем по области продавали за 58,31, а теперь – 59,55 рублей.

Напомним, что в селе Боринское начали ремонтировать дорогу, которую разбили грузовики, объезжая федеральную трассу. На обновление участка выделили 80 миллионов рублей. Подрядчик должен завершить работы до конца 2023 года.