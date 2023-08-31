Мэр Мариуполя Олег Моргун поблагодарил Липецкую область за восстановление города

фотография из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова Фото: с сайта

В этот четверг, 31 августа, губернатор Игорь Артамонов посетил ДНР. В Мариуполе строители Липецкой области восстанавливают 30 зданий. 16 многоэтажек, школу и технический лицей уже отремонтировали. Вскоре сдадут оставшиеся шесть домов.

Глава встретился с мэром Мариуполя. Олег Моргун поблагодарил жителей и специалистов региона за воссоздание города.

– Радуемся за ваш город, – ответил Артамонов. – По-другому уже Мариуполь выглядит. Год назад здесь был – живого места не было, каждый дом разбит. Сейчас уже большие изменения.

Передают спасибо и жители. Липецкие специалисты прислушиваются к местным, которые следят за ремонтом многоэтажек.

Напомним, в Мариуполе восстановили исторический особняк начала 20 века. Постройка сильно пострадала во время обстрелов. Липчане починили крышу, вставили новые окна и двери.