Подрядчики не успели вовремя отремонтировать шесть дорог в Липецке

В Липецке не успели починить все дороги до 31 августа Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Дорожный ремонт по нацпроекту в Липецке обещали закончить 31 августа. Однако не все подрядчики справились с задачей. Компании успели вовремя восстановить только 34 улицы.

В порядок все еще не привели шесть проездов. Работы не закончили на улицах Кривенкова, 4-й Пятилетки, Урицкого, Дружбы, Доватора и Лебедянском шоссе. В пресс-службе мэрии объяснили заминку дождливым летом и ремонтом ресурсоснабжающих организаций на сетях. Однако фирмам все же грозят штрафы.

– Если причина просрочки не будет зависеть от подрядчика, то штрафных санкций не будет, – отметил начальник управления главного смотрителя Виталий Лесных. – В ином случае им придется заплатить неустойки и штрафы.

Напомним, в Липецке нашли подрядчика для ремонта 33 дорог в следующем году. Цена контракта составит 744 миллиона. Работами займется «Инфинити групп».