Перекресток улиц Водопьянова и Меркулова в Липецке откроют для машин 1 сентября Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке завершились работы на перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова. Напомним, территорию перекрыли несколько недель назад из-за ремонта теплотрассы. В пятницу 1 сентября участок вновь откроют для движения.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, по перекрестку пустят машины и автобусы. Маршруты №28, 306, 308к, 343, 345, 347, 352 и 359 вновь поедут по привычным схемам. Расписание можно узнать на сайтах городского департамента транспорта и МБУ «ЛГТК».

Напомним, что подрядчикам, которые не успели отремонтировать липецкие дороги, грозят штрафы. До сих пор недоделанными остаются шесть проездов: на улицах Кривенкова, Урицкого, 4-й Пятилетки, Доватора, Дружбы и в районе Лебедянского шоссе.