Холодную воду отключат в центре Липецка и в частном секторе в пятницу 1 сентября Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 1 сентября в Липецке отключат холодную воду и свет. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улицы Ковалева, 101, 101б, 107а, 107б, 107в, 107д, 107е, 109, 109а, 109к, 115, 117г, 117д, 117е, 120, 121а, 121б. Также свет погаснет в садоводческом товариществе «Строитель». Подробности в Россети Центр по телефону: 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат в центре Липецка по улицам Семашко, 21, 25, 25/2; Игнатьева, 32; Липовская, 1а, 3, 3/3, 5, 5/2. На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе: улицы Римского-Корсакова, Восточная, Демократическая, Дружбы, Производственная, Гражданская, Северная, Сурикова, Свободный Сокол, Репина, Ковалёва, Вильямса, Добролюбова, Куйбышева, Радищева, Грибоедова.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по заявкам жителей. Более подробную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.