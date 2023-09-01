Пешеход погиб под колесами ГАЗа ночью в Липецке

Пешеход погиб под колесами ГАЗа в Липецке ночью Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ночью 1 сентября в Липецке случилось смертельное ДТП. На автодороге «Восточный обход промзоны Липецка» 70-летний водитель автомобиля ГАЗ сбил пешехода. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, от травм он скончался на месте.

Накануне в областном центре на улице Московская столкнулись «Опель» с 22-летней девушкой за рулем и велосипедист. Пострадал 44-летний водитель двухколесного транспорта. Он в больнице.

В Грязинском районе на автодороге Липецк-Грязи-Песковатка в аварию попали ГАЗ и «Рено». Травмы получила 36-летняя женщина, которая управляла иномаркой. Она находится под наблюдением врачей.

За минувшие сутки автоинспекторы выявили на дорогах региона 4 952 нарушения Правил дорожного движения. За руль в нетрезвом состоянии сели 8 водителей. 329 человек не пристегнулись. Автомобилисты 4 637 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте.