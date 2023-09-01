Участники СВО поздравили школьников и учителей Липецка с 1 сентября Фото: принтскрин видео.

Участники СВО поздравили жителей Липецка и области с 1 сентября. В День знаний привет землякам передали бойцы 119-ого гвардейского парашютно-десантного полка.

- Пусть, как и сегодня, в вашей жизни будет много цветов, улыбок и радостей, - пожелал выпускник школы №69.

Боец, закончивший липецкую школу №70, посоветовал ребятам стараться в учении и внимательно изучать историю. Ведь у народа, который не помнит прошлого, нет будущего.

- Любите и уважайте своих учителей, - сказал десантник, некогда сидевший за партой в школе №15. – Именно они дают те знания, с которыми вы пойдете в жизнь. Огромных вам успехов. С праздником, дорогие наши земляки. Учите историю, любите своих родителей. Победа будет за нами!