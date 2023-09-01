В Липецке 1 сентября из-за сообщения о минировании прервали линейку в гимназии Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке 1 сентября из-за сообщения о минировании прервали линейку в гимназии №12. Во время торжественного мероприятия в День знаний учеников, учителей и родителей попросили отойти подальше от здания. К нему стянулись экстренные службы.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, еще до начала праздничных линеек все учебные заведения Липецка проверили. Взрывоопасных предметов специалисты не обнаружили.

Сотрудники экстренных служб и кинологи еще раз осмотрели 12-ую гимназию. К счастью, сообщение об угрозе взрыва оказалось ложным. Мероприятие в честь 1 сентября продолжилось.

Напомним, что бойцы СВО поздравили липецких школьников и учителей с Днем знаний. Мужчины из 119-ого гвардейского парашютно-десантного полка пожелали землякам успехов и рекомендовали внимательно изучать историю.