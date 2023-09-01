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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 10:55

Глава СК Бастрыкин поручил проверить жалобы жителей на плесень в доме Липецка

По словам жителей 15-ого микрорайона Липецка, в их доме промерзают стены и рассыпаются пороги
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Глава СК Бастрыкин поручил проверить жалобы жителей на плесень в доме Липецка

Глава СК Бастрыкин поручил проверить жалобы жителей на плесень в доме Липецка

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку из-за жалоб жильцов дома на 15-ом микрорайоне в Липецке. Горожане сообщили в соцсетях, что в здании промерзают стены, из-за протекающих швов появилась плесень и сырость, а при входе в подъезд рассыпаются пороги. По словам липчан, управляющая компания эти вопросы решать не собирается.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Липецкой области Евгению Шаповалову организовать проверку. Ее ход возьмут на контроль.

Напомним, что в областном центре на 50 тысяч оштрафовали инженера управляющей компании. Прокуратура выявила ряд нарушений в доме по улице Кузьминской. Подробности здесь.