Липецкие приставы взыскали с должников 232 млн рублей алиментов в 2023 году

С начала 2023 года приставы взыскали с жителей Липецкой области по алиментам свыше 232 миллионов рублей. Это на 83 миллиона больше, чем за 8 месяцев прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП России, чтобы побудить должников оплатить суммы, приставам порой приходилось действовать жестко: ограничивать выезд из страны, запрещать переоформлять документы на недвижимость и тд. Если этих мер было недостаточно, приходилось привлекать липчан к ответственности.

Под административную статью за неуплату средств на содержание детей попали 556 человек. Им в наказание назначали арест и обязательные работы. К уголовной ответственности привлекли 344 жителей области. Также с начала года приставы разыскали 285 должников, уклоняющихся от уплаты алиментов.