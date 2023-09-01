Садоводческие автобусы Липецка продолжат ездить пять дней в неделю с 1 сентября Фото: Юлия КЛЮЕВА

Осенью садоводческие автобусы будут работать пять раз в неделю. В сентябре и октябре они продолжат возить дачников до их участков по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в будни на линию выйдут 18 автобусов, а в выходные – 20. Бесплатный проезд сохранится. Более подробную информацию о движении пассажирского транспорта можно узнать в центральной диспетчерской по телефону 31-00-82. Узнать время отправления машин от конечных остановок – на сайтах департамента дорог и транспорта Липецка и МБУ «ЛГТК».

Напомним, что 1 сентября в Липецке открыли проезд в районе перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова. С этого дня автобусы начнут двигаться по привычным маршрутам. Подробности здесь.