Администрация Ельца выплатит 150 тысяч женщине, упавшей на скользком тротуаре

Жительница Липецкой области через суд взыскала с администрации Ельца компенсацию за падение Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жительница Липецкой области взыскала с администрации Ельца моральную компенсацию в 150 тысяч. Женщина подала в суд после того, как упала на скользком тротуаре. У нее диагностировали вывих левого надколенника. Из-за травмы ельчанка не могла двигаться, работать. Ей приходилось пить обезболивающие препараты, чтобы снять неприятные ощущения.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, истец оценила моральный ущерб в 350 тысяч рублей. Елецкий городской суд установил, что службы администрации действительно не убрали снег и не посыпали тротуар реагентами, при этом снизил размер выплаты для пострадавшей до 150 тысяч рублей.

Ответчик подал апелляцию на решение, но Липецкий областной суд оставил ее без удовлетворения.