По Липецком наградили студентов колледжа, которые спасли тонущих в реке девушек Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецкой области 1 сентября наградили четырех студентов, которые спасли тонущих девушек. В начале мая ребята из колледжа проводили время на пляже у реки в Усмани. Вдруг на их глазах начали тонуть две девушки. Парни кинулись в воду. Молодой человек по имени Лев нырнул за несчастной, которая уже ушла на дно.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, студенты вытащили девушек на берег, где к ним присоединились спасатели. Они оказали пострадавшим необходимую помощь.

В эту пятницу руководители ГУ МЧС России по Липецкой области вручили парням Почетные грамоты. Их родители получили Благодарственные письма за достойное воспитание подрастающего поколения. А Льва наградили медалью «За спасение погибающих на водах».