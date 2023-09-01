Без холодной воды останутся десять улиц Липецка в субботу 2 сентября

В Липецке отключат питьевую воду на 10 улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В субботу, 2 сентября, в Липецке отключат питьевую воду на десяти улицах. Подачу ресурса ограничат с десяти утра до восьми вечера. Специалисты «РВК-Липецк» займутся плановыми ремонтными работами, сообщили в пресс-службе мэрии.

Без холодной воды останутся жители домов по улицам Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11; Кривенкова, 13, 13А, 15, 17 и Хорошавина, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27. Машина с водой приедет к дому №14 на Хорошавина.

Также краны пересохнут на Папина, 1а, 1б и в частных секторах на Исполкомовской, Союзной, Перова, Урожайной, Биологической и Мирной. Воду будут привозить по заявкам горожан.

Сотрудники водоканала предупреждают липчан, что после включения вода может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.