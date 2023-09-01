Более 4,5 тысяч жителей переехали из аварийных домов за 5 лет в Липецкой области

В Липецкой области до конца года из аварийных домов переедут около трех тысяч жителей Фото: Алина ПАЛАГИНА

За пять лет в Липецкой области из аварийных домов переехали более 4,5 тысяч человек. А к началу 2024 года новоселье справят 2 729 жителей. Регион досрочно завершит план – на два года раньше. Напомним, правительство РФ выделило на эти цели 137 миллионов рублей.

Для липчан специально возводят современные многоэтажки. Так, в областном центре почти закончили строительство пяти домов на Звездном. Новоселье здесь справят более 500 горожан.

Десятиэтажку на Бачурина уже сдали. Ключи выдадут 70 семьям, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Еще 70 ячеек общества вскоре переедут в дом на Краснознаменной.

До конца года в Данкове новые квартиры получат 23 семьи. Рабочим осталось поставить электрические плиты на кухнях и благоустроить двор. Неделю назад в новостройку переехали жители села Троекурово. В Лебедяни, Елецком и Липецком районах в МКД завершают отделочные работы.