Под Липецком ищут дезориентированную 89-летнюю пенсионерку Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области ищут 89-летнюю пенсионерку. Таболина Таисия Ивановна пропала в поселке Новый Свет Добринского района. В четверг 31 августа она ушла из дома в районе улицы Луговая. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», женщина может быть дезориентирована.

Приметы: рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, светлые короткие волосы, зеленые глаза.

Была одета: темная жилетка, темно-сиреневая кофта, темные брюки, темный платок, босоножки.

Просьба ко всем, кто видел Таисию Таболину или знает, где она может находиться, либо обладает другой полезной информацией для поиска, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, ppdlip@mail.ru.