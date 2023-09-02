В Липецке из-за митинга ограничат продажу алкоголя в воскресенье 3 сентября Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 3 сентября в Липецке ограничат продажу алкоголя. Причина тому – митинг в детском парке «Сказка» на улице Ленина.

Горожане придут почтить память погибших в результате террористических актов. Напомним, этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим в первые сентябрьские дни 2004 года в Беслане.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, митинг пройдет с 9.30 до 10.30. Заявленная численность – 200 человек. Согласно закону, запрещено продавать спиртное в местах массового скопления во время проведения мероприятий. Ограничение начинает действовать за 2 часа до начала события. Вновь купить алкоголь липчане смогут спустя 2 часа после окончания митинга.