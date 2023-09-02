Холодную воду отключат в центре Липецка и в частном секторе 3 сентября Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке продолжаются ремонтные работы на сетях. Из-за этого в воскресенье 3 сентября в центре города и в частном секторе отключат холодную воду. Рекомендуем горожанам заранее сделать запасы.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в доме №61 по улице Октябрьская. На этот же период времени без воды останутся жители частного сектора по улицам Буденного, Индустриальная, Зоологическая, Смоленская, Речная, Пролетарская, Сенная, Сырская, Садовая.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №61 по Октябрьской, а также по заявкам жителей. После окончания работ вода может быть мутной. Более подробную информацию об отключениях горожане могут получить в диспетчерской компании по телефонам: *6048, 236-048.