Под Липецком поезд насмерть сбил 6-летнего мальчика на велосипеде

Фото: Западное МСУ на транспорте СК России Фото: с сайта

В субботу 2 сентября в Липецкой области 6-летний ребенок попал под поезд «Воронеж-Грязи». Трагедия произошла на железнодорожном регулируемом переезде между Усманью и селом Стрелецкие хутора. Как сообщили в пресс-службе Западного МСУ на транспорте СК России, мальчик погиб.

Страшный момент попал в объектив камер. Отец с сыном подъехали к закрытому шлагбауму на велосипедах. Судя по видео, мужчина остановился и слез с двухколесного транспорта, всего лишь на мгновение повернувшись спиной к ребенку, а тот двинулся дальше. Отец, увидев поезд, рванул к своему чаду, но было слишком поздно.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть человека». Следователь осмотрел место происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.