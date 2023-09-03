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НовостиОбщество3 сентября 2023 14:00

Жители 30 улиц Липецка останутся без воды 4 сентября

Ресурса не будет с 10 утра до 20:00
Анна ГРЕБЕНКИНА

Жители 30 улиц Липецка останутся без воды в понедельник, 4 сентября. Об отключениях, которые связаны с работами коммунальщиков, сообщили в администрации города. Подачу ресурса прекратят с 10 утра до 20:00. Ограничения коснутся жителей:

- частный сектор: улицы Лучистая, Утренняя, Отрадная, Совхозная, Вольная, Новая, Раздольная, Ягодная, Новотепличная, Пришвина, переулок Беговой, Просторная, Ясная.

- пр. 60 лет СССР, 2, 2А, 2Б, 4, 6;

- пр. Сиреневый, 3;

- пр. Победы, 87а, 87А/1, 89, 91, 91А, 93, 93А, 95, 104В, 106, 106а/1, 110, 112, 112А, 112Б, 114/1;

- Индустриальная, 8, 10, 12, 19, 21, 23, 25, 42, 44, 53, 61, 63, 65;

- Механизаторов, 11, 13, 13А, 13Б, 15, 15А вл.1, 15А вл.4, 15Б, 15В ст.1, 15В вл. 1, 17, 17В, 19, ст.9, 19А, 19Б, 21, 19 вл.2, 19А вл.1, 18 ст.1, 14, 16, ст.16, 8, 10 ст.2, 10 ст.1, 10, 10А, 8А, 8Б;

- 2-ая Индустриальная, вл.19, 15а, котельная МУП «Липецктеплосеть»;

- частный сектор: улицы Буденного, Сенная, Полярная, Зоологическая, Сырская, Смоленская, Небесная, Индустриальная, Пролетарская.

- Трубный проезд, 1Б, вл.10, 10 ст.6, 10 ст.3, 10 ст.2, 10 ст.5, 1В, 1Е, 1 ст.3, 1 ст.1, ст.1В, 10 ст.4, 1, ст.17А, 17А ст.1, 21, 17А/1, 17А, 17Б, 11А;

- Лебедянское шоссе, 1, 3А, 5, 3, вл.1Г, 3 ст.5, 3 ст.6, 3 ст.3, 3 ст.8, 3 ст.4.

Подвоз воды - по заявкам потребителей.

По окончании работ возможно повышение мутности холодной воды. Справки можно получить по номерам: *6048, 236-048.