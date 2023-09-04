На площади Победы в Липецке заменят трубы за 32 млн рублей Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В сентябре в Липецке на площади Победы заменят трубопровод. Речь идет об аварийном участке тепловой сети на участке от дома №3а до поворота на улице Неделина в районе Центрального рынка. Специалисты обновят 309 метров труб. На это потратят 32 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого филиала АО «Квадра», в последнее время у площади резко увеличилось число порывов. Работы провести необходимо, чтобы зимой в 6 социальных объектах и 35 многоквартирных домах не было проблем с отоплением. Реконструкция займет около 2 месяцев. Местным жителям не станут дополнительно отключать горячую воду. Тепло в дома также обещают подать вовремя.

Изношенные трубы заменят на новые с заводской теплогидроизоляцией в полиэтиленовой оболочке. Построят две новые тепловые камеры для переподключения потребителей.