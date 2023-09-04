Житель Липецкой области приехал к девушке на свидание и угнал ВАЗ Фото: Юлия КЛЮЕВА

Житель Липецка обратился с заявлением в полицию об угоне автомобиля. Он сообщил, что кто-то похитил «ВАЗ-2104», который был припаркован у дома по улице Фрунзе.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители вычислили подозреваемого. Они задержали безработного 32-летнего жителя Чаплыгинского района. Он пояснил, что приехал в Липецк к девушке на свидание. Проходя по улице Фрунзе он увидел машину и решил на ней покататься. Злодей повредил замок зажигания, завел ВАЗ и двинулся в путь. В конце поездки мужчина оставил автомобиль на улице Скороходова, где его и нашли полицейские.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание по статье – до 5 лет лишения свободы.