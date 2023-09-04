Следственный комитет начал проверку из-за смерти 14-летнего подростка в Ельце Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области стартовала доследственная проверка из-за смерти 14-летнего подростка. По предварительным данным, житель Ельца отравился газовой смесью.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, тело парня без видимых телесных повреждений обнаружили днем 2 сентября рядом с городским парком. Рядом нашли два баллончика со сжиженным газом.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причина смерти подростка, а также условия его воспитания в семье, - добавили в пресс-службе СКР области. - По результатам проверки будет принято решение.

Напомним, что Следственный комитет также проводит проверку после смерти 3-летнего ребенка. Предварительно, малыш погиб, захлебнувшись рвотными массами.