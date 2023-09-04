Правительство РФ компенсирует аэропорту Липецка расходы из-за ограничения полетов

Липецкому аэропорту выделят субсидию из-за временных запретов на гражданские полеты Фото: Алина ПАЛАГИНА

В аэропортах центральных и юных регионов России по-прежнему действуют ограничения на гражданские полеты. Правительство РФ частично компенсирует Липецкой воздушной гавани расходы из-за временных запретов. Распоряжение подписал Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе Кабмина.

Кроме того, поддержку получат аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Всего из федерального бюджета выделят 2,6 миллиарда рублей. На какие части разделят сумму между регионами, пока неизвестно. Кстати, в мае Правительство России уже направляло субсидии воздушным гаваням. Тогда речь шла о 2,5 миллиардах рублей.

Напомним, аэропорт «Липецк» возглавил заслуженный военный летчик РФ Юрий Грицаенко. Должность начальника мужчина занял с приставкой «и.о». Известен тем, что в марте 2009 года пилотировал истребитель-бомбардировщик Су-34. Вместе с ним в качестве второго пилота в воздух поднялся предыдущий президент РФ Дмитрий Медведев.