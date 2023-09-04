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НовостиОбщество4 сентября 2023 11:09

Из-за порыва на Барашева без холодной воды остались пять улиц Липецка 4 сентября

Специалисты устраняют утечку
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке произошла коммунальная авария

В Липецке произошла коммунальная авария

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот понедельник, 4 сентября, в Липецке на улице Барашева, 7 прорвало трубопровод. На данный момент бригада специалистов устраняет утечку, сообщили в пресс-службе мэрии. Без холодной воды остались пять улиц.

Питьевую воду отключили жителям домов на Ворошилова, 3, 4; Первомайской, 34, 59а; Советской, 7; Коммунальной, 4 и Фрунзе, 4а. Машина с водой будет приезжать по заявкам горожан.

Подачу ресурса возобновят после окончания ремонтных работ. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, также 4 сентября в областном центре перекрыли холодную воду на 30 улицах. Сотрудники проводят плановые работы. С адресами можно ознакомиться на нашем сайте по ссылке.