Пьяные жители Липецкой области до смерти избили 57-летнего приятеля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области двое мужчин до смерти избили приятеля. Бездыханное тело 57-летнего мужчины нашли у магазина в селе Пиково Чаплыгинского района. У него были повреждены грудная клетка и голова. Предварительная причина смерти – закрытая тупая травма грудной клетки.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подозреваемых задержали. Ими оказались местные жители 38 лет. Когда им предоставили неопровержимые улики, они признались в содеянном. Злодеи сообщили, что выпили и поссорились со знакомым. Они избили его, нанося удары руками и ногами.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчин заключили под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы.