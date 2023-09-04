Жители Липецкой области положили на эскроу-счета 4,9 млрд для покупки квартир

Жители Липецкой области покупают квартиры через счета эскроу Фото: Алина ПАЛАГИНА

В банках Липецкой области действуют 1 437 эскроу-счетов, которые жители открывали для покупки квартир в строящихся домах. По данным на июль 2023 года, всего дольщики положили около 4,9 миллиардов рублей.

Договоры эскроу позволяют безопасно провести сделку между застройщиком и клиентом. Деньги покупателя хранятся на счетах, а суммы до десяти миллионов застрахованы государством.

Подрядчик сможет забрать сумму, когда передаст жилье дольщикам. До этого момента строительная компания пользуется собственным капиталом и банковскими кредитами, сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Через механизм проектного финансирования жилье купили уже 2,7 тысяч жителей региона. Так, общая сумма на эскроу-счетах составляла 8,6 миллиарда.