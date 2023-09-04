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НовостиОбщество4 сентября 2023 12:03

Жители Липецкой области положили на эскроу-счета 4,9 млрд для покупки квартир

Через систему проектного финансирования жилье купили 2,7 тысяч жителей региона
Алина ПАЛАГИНА
Жители Липецкой области покупают квартиры через счета эскроу

Жители Липецкой области покупают квартиры через счета эскроу

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В банках Липецкой области действуют 1 437 эскроу-счетов, которые жители открывали для покупки квартир в строящихся домах. По данным на июль 2023 года, всего дольщики положили около 4,9 миллиардов рублей.

Договоры эскроу позволяют безопасно провести сделку между застройщиком и клиентом. Деньги покупателя хранятся на счетах, а суммы до десяти миллионов застрахованы государством.

Подрядчик сможет забрать сумму, когда передаст жилье дольщикам. До этого момента строительная компания пользуется собственным капиталом и банковскими кредитами, сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Через механизм проектного финансирования жилье купили уже 2,7 тысяч жителей региона. Так, общая сумма на эскроу-счетах составляла 8,6 миллиарда.