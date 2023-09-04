Два пожарных расчета тушили горящий «ВАЗ» на улице Шубина в Липецке

Два пожарный расчета тушили горящий «ВАЗ» на улице Шубина в Липецке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В субботу 2 сентября в Липецке вспыхнул автомобиль. «ВАЗ-2114» загорелся днем у дома №10 по улице Шубина. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись два пожарных расчета. Увы, машина полностью сгорела.

В тот же день в Задонске на улице Максима Горького полыхала кирпичная пристройка к частному дому. На месте работали три спасательных отделения и добровольцы. Пламя уничтожило строение и вещи на площади 120 квадратных метров.

В воскресенье 3 сентября в областном центре в районе Трубного завода сгорело бесхозное строение. На улице Калинина – жилой дом площадью 50 квадратных метров. В Данкове на улице Мира пожарные тушили гараж, а на улице Льва Толстого – трехэтажный многоквартирный дом.