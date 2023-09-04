В Липецке проконтролируют подрядчика, который снизил цену на ремонт 33 дорог

Подрядчик предложил отремонтировать 33 дороги в Липецке за 744 миллиона Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот понедельник, 4 сентября, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел оперативное совещание. На повестке дня стоял вопрос с ремонтом дорог. На прошлой неделе выбрали подрядчика, который в 2024 году восстановит 33 проезда в областном центре.

На торгах победила компания, которая снизила цену контракта почти на 147 миллионов рублей. Фирма пообещала выполнить работу за 744 миллиона – вместо изначальных 891,2 млн.

– Это очень большое падение стоимости, – отметил глава региона в телеграм-канале. – С одной стороны, для нас это плюс. А с другой, не обещают ли больше, чем могут предложить.

Мэрия проконтролирует исполнения обязательств. Каждую неделю будут проводить совещания по качеству ремонта с фото- и видеоотчетами.

– В рамках контрактов уже предусмотрели жесткие требования и по графику, и по качеству, – сообщила мэр Липецка Евгения Уваркина. – Также создаем отдел по контролю за качеством дорог. Следить будем жесточайшим образом.