Ремонты школ в Липецке завершат до конца недели

В Липецке завершают ремонты школ Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке практически завершили ремонт школ. С оставшимися работами разделаются до конца недели, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, за лето подрядчик починил крышу в учреждениях №42 и №21. Однако из-за обильных дождей залило верхние этажи. На данный момент компания за личный счет приводит в порядок подтопленные кабинеты.

Уже на следующей неделе ребята войдут в обновленные классы. Родителей попросили не волноваться – учреждения работают в привычном режиме.

Напомним, городу выделили 115,6 миллионов рублей на подготовку школ и детских садов к новому учебному году. Средства пошли на замену отопления, санузлов, спортзалов, окон, крыш и сигнализаций. Кроме того, во всех учреждениях провели текущий ремонт помещений и коммуникаций.

Отметим, что в 2023 году в школы Липецка пришли 6135 первоклассников. Также в областном центре учатся 5675 девятиклассников и 2580 одиннадцатиклассников.