Врача и его подельников осудят за сбыт марихуаны в Липецкой области Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области осудят врача и его подельников, которые распространяли марихуану. По версии следствия, 34-летний медик собрал преступную группу. В нее вошли трое мужчин 32 и 40 лет. Врач разработал алгоритм и меры конспирации, распределил роли, а также координировал действия злодеев по телефону, использую зашифрованные термины.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, лидер поставлял готовое к продаже запрещенное вещество в трехлитровых банках. Участники фасовали наркотик в мелкие свертки и распространяли. Негодяев раскрыли в июне 2022 года сотрудники УНК УМВД России по Липецкой области. Медика задержали на рабочем месте, двоих – у себя дома, а последнего – когда перевозил марихуану в багажнике машины.

Полицейские изъяли у них более 10 килограммов высушенных частей конопли. В ходе расследования провели более 30 исследований и экспертиз. Объем уголовного дела составил 17 томов.