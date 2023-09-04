В Липецке осудят 30-летнего мужчину, который до смерти избил экс-супругу трубой Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 30-летнего мужчину, который до смерти избил бывшую супругу. Следствие установило, что в январе 2023 года в доме по улице 50 лет НЛМК пьяный изверг несколько дней издевался над 34-летней женщиной. Он бил ее руками, ногами, а также металлической трубой – не менее 15 ударов. Несчастная скончалась 11 января от сочетанной травмы тела.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, действия липчанина квалифицировали по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Сначала обвиняемый признал вину, но после заявил, что не имеет никакого отношения к избиению. Однако доказательства, собранные следователем, говорят об обратном.

Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы. Материалы уголовного дела направили в суд.