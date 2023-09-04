Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 сентября 2023 14:28

В школе под Липецком открыли мемориальную доску в честь погибшего в СВО матроса

21-летний Владислав Березин погиб, исполняя воинский долг
Алина ПАЛАГИНА
фотография из социальных сетей администрации Воловского района

фотография из социальных сетей администрации Воловского района

Фото: с сайта

В Волово Липецкой области открыли мемориальную доску в честь старшего матроса, погибшего в СВО. Церемония в память о Владиславе Березине прошла в местной школе, которую окончил боец. Об этом в социальных сетях сообщила администрация Воловского района.

Будущий военнослужащий ушел после девятого класса. Поступил в Воронежский авиационный техникум имени Чкалова. Затем Владислава призвали в армию. Первые полгода липчанин служил в Кронштадте. После Березин подписал контракт и поехал в зону спецоперации.

фотография из социальных сетей администрации Воловского района

фотография из социальных сетей администрации Воловского района

Фото: с сайта

25 марта боец погиб, исполняя воинский долг. 21-летнего парня посмертно наградили орденом Мужества. На открытие мемориальной доски пришла семья военнослужащего – родители и младшая сестра. Также память Владислава почтили и.о. районного главы Сергей Щеглов, участники СВО, учителя и школьники.