В школе под Липецком открыли мемориальную доску в честь погибшего в СВО матроса

фотография из социальных сетей администрации Воловского района Фото: с сайта

В Волово Липецкой области открыли мемориальную доску в честь старшего матроса, погибшего в СВО. Церемония в память о Владиславе Березине прошла в местной школе, которую окончил боец. Об этом в социальных сетях сообщила администрация Воловского района.

Будущий военнослужащий ушел после девятого класса. Поступил в Воронежский авиационный техникум имени Чкалова. Затем Владислава призвали в армию. Первые полгода липчанин служил в Кронштадте. После Березин подписал контракт и поехал в зону спецоперации.

фотография из социальных сетей администрации Воловского района Фото: с сайта

25 марта боец погиб, исполняя воинский долг. 21-летнего парня посмертно наградили орденом Мужества. На открытие мемориальной доски пришла семья военнослужащего – родители и младшая сестра. Также память Владислава почтили и.о. районного главы Сергей Щеглов, участники СВО, учителя и школьники.