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НовостиОбщество4 сентября 2023 14:55

Часть подземного перехода на Плеханова в Липецке обновят за 12 млн к ноябрю

На втором этапе специалисты отремонтируют ступени и внутреннюю сторону перехода
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке приступили к ремонту пешеходного перехода на Плеханова

В Липецке приступили к ремонту пешеходного перехода на Плеханова

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке начали ремонтировать подземный переход на площади Плеханова. Управление главного смотрителя заключило контракт с местной фирмой, сообщили в пресс-службе мэрии. Компания обновит внешнюю часть подпорных стен на входных группах.

На первый этап потратят 12,2 миллиона рублей. На данный момент подрядчик снимает облицовку – осталось еще три спуска из шести. Затем специалисты сделают гидроизоляцию. После стены обнесут керамогранитом. Работы планируют завершить к началу ноября.

На первый этап потратят 12,2 миллиона рублей

На первый этап потратят 12,2 миллиона рублей

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Подрядчик снимает облицовку

Подрядчик снимает облицовку

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

– Надеемся, что погодные условия не нарушат сроков исполнения контракта, – отметил начальник управления главного смотрителя Виталий Лесных.

Ко второму этапу приступят, когда выделят дополнительные средства. Деньги пойдут на восстановление внутренней части перехода. Рабочие поменяют ступени, наладят водоотведение и поставят новое освещение. Также в переходе появится видеонаблюдение с распознаванием лиц.