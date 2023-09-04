Часть подземного перехода на Плеханова в Липецке обновят за 12 млн к ноябрю

В Липецке приступили к ремонту пешеходного перехода на Плеханова Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке начали ремонтировать подземный переход на площади Плеханова. Управление главного смотрителя заключило контракт с местной фирмой, сообщили в пресс-службе мэрии. Компания обновит внешнюю часть подпорных стен на входных группах.

На первый этап потратят 12,2 миллиона рублей. На данный момент подрядчик снимает облицовку – осталось еще три спуска из шести. Затем специалисты сделают гидроизоляцию. После стены обнесут керамогранитом. Работы планируют завершить к началу ноября.

На первый этап потратят 12,2 миллиона рублей Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Подрядчик снимает облицовку Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

– Надеемся, что погодные условия не нарушат сроков исполнения контракта, – отметил начальник управления главного смотрителя Виталий Лесных.

Ко второму этапу приступят, когда выделят дополнительные средства. Деньги пойдут на восстановление внутренней части перехода. Рабочие поменяют ступени, наладят водоотведение и поставят новое освещение. Также в переходе появится видеонаблюдение с распознаванием лиц.