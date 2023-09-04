Москвича приговорили к 10 годам за убийство двух подруг 18 лет назад в Липецке

фотография пресс-службы СУ СК по Липецкой области Фото: с сайта

В Липецке прошло судебное заседание по уголовному делу 18-летней давности. 42-летнего уроженца Московской области признали виновным в убийстве двух женщин по пунктам «а, к» части 2 статьи 105 УК. Мужчину приговорили к десяти годам строгого режима.

СНАЧАЛА УДАРИЛ НОЖОМ, А ЗАТЕМ ЗАДУШИЛ

По данным регионального СУ СКР, страшное событие произошло в мае 2005 года. Тогда москвич жил у отчима в деревне Покровка Добринского района. Будучи тогда 25-летним парнем пригласил на застолье двух подруг – женщин 49 и 25 лет. Знакомые заночевали в гостях. Утром хозяин застал молодую девушку лазающей по его карманам в поисках денег.

Мужчина разозлился и избил несчастную. Вторая гостья стала защищать подругу. Злодей пришел в ярость, взял нож и ударил заступницу в шею. Затем накинулся на перепуганную свидетельницу – лезвие пришлось в живот. После изверг задушил обеих жертв веревкой.

Однако о подробностях произошедшего стало известно намного позже – когда поймали подсудимого. Ночью после убийства мужчина закопал тела недалеко от дома и тщательно убрал комнаты. Вымыл ковер от крови и уехал из Липецкой области.

РАБОТАЛ ПОВАРОМ НА БАЗЕ ОТДЫХА

Спустя девять месяцев, уже в январе 2006 года, в полицию пришла мать 25-летней девушки. Она заявила об исчезновении дочери. Правоохранители выяснили, что в последний раз пропавшую видели вместе с 49-летней приятельницей.

Следователи завели дело об убийстве из-за длительного отсутствия липчанок. Догадку подтвердили останки одной из жертв, которые нашли во дворе дома по улице Цветочная. Но выяснить, кто сотворил подобное, было непросто.

Стражи порядка смогли установить круг общения девушек – так расследование привело к жителю Подмосковья. После того страшного дня мужчина успел отбыть наказания за грабеж и разбой. Когда выходил из колоний, постоянно переезжал из одного региона в другой.

Преступление помогли раскрыть коллеги из столицы. 30 мая прошлого года предлагаемого убийцу нашли. 42-летний мужчина работал поваром в Тульской области на базе отдыха. Фигуранта забрали в Липецкую область, чтобы проверить версию.

Рецидивист признал вину. На допросе он рассказал все обстоятельства случившегося. Также показал, где спрятал тело второй несчастной.