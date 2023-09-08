СК завел уголовное дело после ТВ-шоу, где девочка из Ельца заявила о попытке изнасилования

15-летняя жительница Липецкой области обратилась в телепрограмму с просьбой лишить мать родительских прав Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителя Ельца подозревают в преступлении против половой неприкосновенности 15-летней девочки. СУ СК по Липецкой области завершил доследственную проверку, начатую после эфира ТВ-шоу на федеральном канале. Напомним, школьница обратилась в телепрограмму с просьбой лишить мать родительских прав. В передаче подросток также впервые рассказала о домогательствах со стороны взрослого мужчины. Страшные события произошли девять лет назад.

По данным регионального СУ СКР, в мае 2014 года сосед по общежитию предложил шестилетней девочек посмотреть вместе голубей. Злодей завел ребенка в помещение рядом с голубятней и совершил насильственные действия сексуального характера. По дороге домой изверг попытался изнасиловать ельчанку на территории детского сада. Однако девочка стала громко звать на помощь, поэтому мужчина оставил несчастную в покое.

Стражи порядка задержали 42-летнего подозреваемого. Ельчанина уже неоднократно судили за другие преступления. На допросе рецидивист частично признал вину и повторил показания на месте преступления.

Следователи завели уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера», части 3 статьи 30, пункту «б» части 4 статьи 131 УК «Покушение на изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».