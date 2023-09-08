Глава СК Бастрыкин поручил проверить жалобы на сломанный мост под Липецком

Жители Липецкой области пожаловались на отсутствие моста через реку Дон Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жители Липецкой области обратились к Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В социальных сетях липчане пожаловались на сломанный мост через реку Дон. По словам местных, переправу унесло из-за ледохода. Теперь добраться в соседние села – труднее.

Жители также заявили о бездействии местных органов власти, отметили в пресс-службе Следкома. Глава СК поручил проверить сообщения о проблемах с транспортной доступностью. Липецким правоохранителям предстоит разобраться в ситуации и представить доклад руководителю.

Напомним, в Липецкой области следователи завели уголовное дело на 42-летнего рецидивиста из Ельца. Мужчину подозревают в домогательствах к несовершеннолетней. 15-летняя девочка спустя девять лет на федеральном канале решилась рассказать о попытке изнасилования.