Дома на семи улицах Липецка останутся без холодной воды 11 сентября

Дома на семи улицах Липецка останутся без холодной воды в понедельник, 11 сентября. Об этом сообщили в городской администрации. С 10 утра до 20:00 ограничат подачу ресурса жителям на улицах:

– Меркулова, 18,20,22,24,26;

– б. Есенина, 1,3,5.

Подвоз воды будет организован по адресу: Меркулова,24

– пр-д Сержанта Кувшинова, 9 (подвоз здесь же);

– ул. К. Цеткин, 1/1, вл.1, вл.8А ст.1, вл. 8а, ст.10Б, 12, вл.14А, ст.14, вл.17, 10 вл.5, вл.8Б, 9, вл.7, 10 вл.5, 1А ст.7, 1А ст.1, 1А, 1А ст.3, 1А ст.2, 1 ст.1, вл.33, 33 ст.1, 1 ст.3;

– частный сектор: ул. К. Цеткин

Подвоз воды - по заявкам потребителей.

– ул. Бачурина, 10,12,13,14,15,17;

– ул. Жуковского, 6а (подвоз тут же);

– 60 лет СССР, 33 (подвоз воды по этому адресу).

Также в понедельник, 11 сентября, временно приостановят подачу электричества на двух улицах - Неделина и Фрунзе. Ограничения продлятся с 9 утра до 17 часов. Дополнительная информация по номеру: 8-800-220-0-220