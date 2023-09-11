15-летние подростки перевернулись на скутере и попали в больницу под Липецком

15-летний юноша не справился с управлением Фото: Алина ПАЛАГИНА

В субботу, 9 сентября, в Доброском районе Липецкой области в ДТП попали школьники. Ночью в селе Замартынье 15-летние подростки решили покататься на скутере. В итоге юноша не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

Водитель и пассажирка получили травмы. Ребят доставили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Днем ранее, 8 сентября, случились сразу две аварии. На улице Хренникова в Липецке в ДТП попали три машины. Дорогу не поделили автомобилисты «Рено», «Ниссана» и «Лады Гранты». Пострадал 43-летний водитель первой иномарки.

Затем в Грязях на улице Набережная столкнулись 31-летний водитель «Киа» и «Ауди», за рулем которого сидел 36-летний мужчина. Травму получил автомобилист первой легковушки.