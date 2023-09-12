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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 6:24

14-летний школьник на мопеде пострадал в ДТП с «Рено» в Ельце

В Липецкой области подросток попал в аварию с иномаркой
Алина ПАЛАГИНА
Юный водитель мопеда получил травмы

Юный водитель мопеда получил травмы

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувший понедельник, 11 сентября, в Ельце Липецкой области в ДТП попал 14-летний подросток. В четыре часа дня на улице Радиотехническая столкнулись школьник на мопеде и 35-летняя автомобилистка на «Рено».

В результате пострадал юноша, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Мальчика доставили в больницу.

За сутки жители региона нарушили правила дорожного движения 4 348 раз. Инспекторы поймали шесть пьяных водителей. Ремни безопасности игнорировали 378 автолюбителей. Камеры записали 4 087 случаев, когда липчане неправильно парковались, выезжали на встречную полосу и превышали скорость.

Напомним, 15-летние ребята решили покататься на скутере ночью и перевернулись. Водитель и пассажирка получили травмы.