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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 7:10

Пьяный дебошир на глазах у детей порезал незнакомца «розочкой» под Липецком

Житель Липецкой области во время конфликта разбил бутылку и ударил мужчину осколком
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области поймали хулигана, который ударил мужчину осколком бутылки в живот

В Липецкой области поймали хулигана, который ударил мужчину осколком бутылки в живот

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителя Данковского района Липецкой области подозревают в хулиганстве. Инцидент произошел в августе. Очевидцы позвонили в полицию и сообщили о драке рядом с сельским магазином. Стражи порядка выехали на место и разобрались в случившемся.

Оказалось, что 54-летний местный житель ударил незнакомца «розочкой» во время конфликта. 39-летний мужчина вместе с женой и детьми проезжали мимо торговой точки. Автомобилист случайно окатил водой из лужи двоих отдыхающих. Пара товарищей тогда устроила застолье на улице.

Между водителем и двумя приятелями завязалась словесная перепалка. Затем пьяный мужчина разбил бутылку и ударил оппонента осколком в живот. Всю сцену увидела семья пострадавшего и прохожие. Несчастного отправили в больницу, а дебошира задержали.

Правоохранители завели уголовное дело по части 1 статьи 213 УК. Сельчанину грозит до пяти лет колонии.