Жителю Липецка грозит до 10 лет за драку с тремя полицейскими в участке

В Липецке будут судить местного жителя за нападение на правоохранителей при исполнении Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить местного жителя, который избил представителей власти. 38-летнего горожанина обвиняют по части 2 статьи 318 УК. Инцидент произошел в начале июня текущего года. Пьяный прохожий на проспекте Мира посреди дороги выкрикивал нецензурные слова.

Полицейские забрали нарушителя и забрали в участок. Когда стражи порядка составляли административный протокол, дебошир ударил кулаком по столу. Конструкция сломалась. Правоохранители попросили агрессора угомониться.

Однако липчанин только больше рассердился. Одного сотрудника мужчина толкнул в грудь. Двое других полицейских попытались силой остановить драчуна, но им тоже досталось.

Противник с ноги ударил правоохранителей по голове и телу. Один из пострадавших получил черепно-мозговую травму, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. Буйного мужчину на время следствия оставили под стражей.

Липчанин частично признал вину и рассказал свою версию произошедшего. Доказательства опровергли историю жителя. Теперь фигуранту грозит до 10 лет колонии.