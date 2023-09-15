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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 8:24

4-летний ребенок едва не утонул в бассейне: Липецкий СК завел уголовное дело

Врачи Липецка спасают 4-летнего мальчика, который едва не утонул в частной сауне
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке завели уголовное дело после случая с 4-летним мальчиком, который едва не утонул в бассейне

В Липецке завели уголовное дело после случая с 4-летним мальчиком, который едва не утонул в бассейне

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В частной сауне Липецка едва не утонул 4-летний ребенок. Инцидент произошел 8 сентября текущего года. Мальчик упал в наполненный водой бассейн, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Малыша в тяжелом состоянии доставили в реанимационного отделение. Врачи детской областной больницы борются за жизнь пострадавшего. Медики поставили диагноз «утопление в воде».

В следственном комитете завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание, которое грозит по части 1 статьи 238 УК – до двух лет колонии.

– С целью выяснения всех обстоятельств проводятся необходимые следственные действия, устанавливается тяжесть причиненного здоровью ребенка вреда, – добавили в ведомстве. – Расследование продолжается.