4-летний ребенок едва не утонул в бассейне: Липецкий СК завел уголовное дело

В Липецке завели уголовное дело после случая с 4-летним мальчиком, который едва не утонул в бассейне Фото: Юлия КЛЮЕВА

В частной сауне Липецка едва не утонул 4-летний ребенок. Инцидент произошел 8 сентября текущего года. Мальчик упал в наполненный водой бассейн, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Малыша в тяжелом состоянии доставили в реанимационного отделение. Врачи детской областной больницы борются за жизнь пострадавшего. Медики поставили диагноз «утопление в воде».

В следственном комитете завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание, которое грозит по части 1 статьи 238 УК – до двух лет колонии.

– С целью выяснения всех обстоятельств проводятся необходимые следственные действия, устанавливается тяжесть причиненного здоровью ребенка вреда, – добавили в ведомстве. – Расследование продолжается.