56-летний водитель «Скании» пострадал в ДТП с большегрузом под Липецком

Водитель легковушки получил травмы в аварии с большегрузом Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувший вторник, 19 сентября, в Задонском районе Липецкой области произошло ДТП. Около 11 часов вечера на трассе «Дон» 56-летний автомобилист «Скании» врезался в стоящий «ДАФ».

В результате столкновения с большегрузом пострадал водитель «Скании». Мужчину увезли в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

За сутки жители региона нарушили правила дорожного движения 4 365 раз. Инспекторы поймали десять пьяных автолюбителей. Ремни безопасности игнорировали 313 липчан.

Камеры записали 4 074 случая, когда водители превышали скорость. Также в области зафиксировали 19 фактов механического столкновения автомобилей – без пострадавших.

Напомним, за сутки в областном центре сбили двоих пенсионеров. Под колеса машин попали 73-летняя горожанка и 76-летний липчанин.