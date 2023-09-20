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НовостиОбщество20 сентября 2023 8:38

Семье погибшего в СВО бойца вручили орден Мужества в Лебедянском районе

В Липецкой области родственникам военнослужащего Олега Синицына выразили соболезнования
Алина ПАЛАГИНА
фотография из телеграм-канала главы администрации Лебедянского района Романа Ченцова

фотография из телеграм-канала главы администрации Лебедянского района Романа Ченцова

Фото: с сайта

В минувший вторник, 19 сентября, в Лебедянском районе Липецкой области семье погибшего в СВО бойца вручили орден Мужества. Олега Синицына посмертно наградили по указу Президента РФ Владимира Путина. Об этом в телеграм-канале сообщил глава района Роман Ченцов.

– Олег был внимательным и заботливым сыном и братом, – отметил руководитель администрации. – Был опорой для родителей и младшей сестры. Мы гордимся нашим земляком и в неоплатном долгу перед его подвигом! Память о нем будет жить всегда в наших сердцах!

Родственникам выразили соболезнования. Военнослужащий проявил на службе настоящую самоотверженность, отвагу и решительность.

Напомним, в Воловском районе открыли мемориальную доску в честь старшего матроса, который погиб в спецоперации. Церемония в память о Владиславе Березине прошла в местной школе.