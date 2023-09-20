Бойцы СВО из артдивизиона Пешкова записали видео для жителей Липецкой области

Военнослужащие поблагодарили неравнодушных липчан за помощь Фото: принтскрин видео.

Бойцы из артиллерийского дивизиона имени Олега Пешкова обратились к жителям Липецкой области. Военнослужащие записали видео. Ролик в телеграм-канале опубликовал губернатор Игорь Артамонов.

– Липецкий реактивный дивизион имени Олега Пешкова выражает искреннюю благодарность за проделанную работу волонтерам, родственникам бойцов и неравнодушным людям за материальную и моральную поддержку, – передали участники спецоперации. – Она придает нам сил для выполнения боевых задач. Враг будет разбит, и победа будет за нами!

Кстати, в конце видео липчанам показали коротких пример того, как бойцы справляются на передовой. На данный момент в регионе продолжают формировать третий именной дивизион. Подразделение планируют назвать в честь Митрофана Неделина.

– Закупаем оборудование. Ряды добровольцев пополняются, – отметил глава области. – Каждый понимает, ради чего и ради кого идет служить. Это выбор настоящих патриотов.

Напомним, третий дивизион будет служить в элитном подразделении Воздушно-десантных войск. Часть добровольцев уже отправились на боевое слаживание.