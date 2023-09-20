Из-за ОРВИ на карантин ушли три детсада и классы в 14 школах Липецкой области

В Липецкой области на карантине по ОРВИ находятся детские сады и классы в нескольких школах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области заболеваемость ОРВИ выросла на 38% за неделю. Инфекцию подхватили 5 573 жителя. При этом врачи не выявили ни одного случая гриппа. Из-за сезонных вирусов на карантин ушли три детских сада в Задонском и Долгоруковском районах. Также дома сидят несколько классов в 14 школах, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, в регионе отмечают подъем заболеваемости коронавирусом – на 24%. За семь дней к медикам поступили 26 пациентов с COVID-19. Среди штаммов преобладает «омикрон».

Действующие инфекционные стационары справляются, новых отделений пока открывать не планируют. Липчане переносят болезнь в легкой форме. По статистике госпитализация требуется одному из 40 заразившихся.